Het wettelijk minimumloon bedraagt vanaf 1 januari 13,27 euro per uur. Vooral voor mensen die 40 uur per week werken tegen het minimumloon, komt dat neer op een forse verbetering. Zij gaan 1,76 euro per uur meer verdienen. Dat komt doordat naast de halfjaarlijkse aanpassing aan het prijspeil (indexatie), een minimaal uurtarief wordt ingevoerd in plaats van een maandtarief.