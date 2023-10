Zorgen en vragen in Zuid-Hollandse Staten om watervervuiling

De provincie Zuid-Holland moet opheldering geven over de situatie met een mogelijk schadelijke bouwstof die is gebruikt bij de aanleg van een provinciale weg in de gemeente Katwijk. Voor de werkzaamheden aan de vernieuwde Tjalmaweg is Beaumix gebruikt. Dat is een zogeheten circulaire stof, die bestaat uit de as die overblijft na de verwerking van restafval. Mogelijk heeft die stof nu gezorgd voor vervuiling van het water rond de provinciale weg.