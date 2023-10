Harbers: klimaatkennis vertalen in actie om land veilig te houden

„Als we onze Nederlandse delta veilig en leefbaar willen houden, moeten we deze kennis grondig bestuderen en ermee aan de slag gaan, het vertalen in actie”, reageert demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Die scenario’s bieden „een blik in de toekomst, maar zijn voor een deel al realiteit”, zei de minister nadat hij het rapport in ontvangst had genomen in De Bilt.