Zeespiegelstijging risico voor laaggelegen Bonaire, ziet KNMI

De zeespiegelstijging die door klimaatverandering wordt veroorzaakt, vormt in Caribisch Nederland vooral een bedreiging voor het laaggelegen Bonaire. Het KNMI wijst op dat risico in zijn nieuwe klimaatscenario’s. Daarin is voor het eerst ook een hoofdstuk opgenomen over Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bij die laatste twee eilanden is de zeespiegelstijging iets minder dan bij Bonaire, maar zij lopen volgens het instituut dan weer toenemende risico’s op orkanen van de zwaarste categorie.