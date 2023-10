50PLUS doet mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Even was het de vraag of de ouderenpartij wel voor de Kiesraad-deadline op maandag tot een kandidatenlijst kon komen, maar dat is toch gelukt. In een onlinevergadering hebben leden niet bestuurskandidaat Ellen Verkoelen, maar de recent geroyeerde Gerard van Hooft tot lijsttrekker benoemd.