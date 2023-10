Op satellietbeelden is te zien dat een „ongekend aantal” goederenwagons op het punt staat de grens tussen Noord-Korea en Rusland over te steken. Volgens het onderzoekscentrum Beyond Parallel, dat Noord- en Zuid-Korea vanuit Washington in de gaten houdt, staan zeker zeventig goederenwagons bij het Noord-Koreaanse treinstation Tumangang klaar om naar Rusland te vertrekken. Mogelijk gaat het om wapentransporten.