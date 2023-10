Hoe krijg ik mijn man zo ver dat hij mensen inhuurt om ons klushuis af te maken?

We leven al drie jaar in een klushuis en het is nog lang niet af. Mijn man wil alles zelf doen, maar ik denk dat het beter is dat we mensen inhuren. Dat wil mijn man niet. Mijn grens is bereikt. Hoe lossen we dit op?

Hebben jullie drie jaar geleden bewust gekozen voor een klushuis? En wat is jouw definitie van nog lang niet af? Bedoel je ”af” in de zin van bruikbaar en leefbaar of ”af” in de zin van volledig klaar?