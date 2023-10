Italië zet stap om belang in oudste bank ter wereld te verkopen

De Italiaanse regering heeft stappen gezet om haar belang in de bank Monte dei Paschi di Siena te verkopen. De oudste bank ter wereld zag zich eind 2016 genoodzaakt om staatssteun aan te vragen, nadat het financiële concern door verliezen op slechte leningen dreigde om te vallen. De regering stak vervolgens miljarden euro’s in Monde dei Paschi en is nog altijd voor ruim 64 procent eigenaar. Nu meldt het ministerie van Financiën te zoeken naar financieel en juridisch adviseurs die de verkoop van het belang moeten begeleiden.