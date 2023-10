De BBB wil in de provincie Flevoland vasthouden aan een college met zes gedeputeerden en gaat daarom op zoek naar een opvolger van de opgestapte Jurie van den Berg. Die diende dinsdag zijn ontslag in, iets meer dan drie maanden nadat het college was geïnstalleerd. Sommige partijen in Provinciale Staten vinden vijf gedeputeerden genoeg voor een provincie als Flevoland, maar de BBB wil het aantal van zes handhaven.