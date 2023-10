Militaire vakbond: signalen vanuit Kabul niet serieus genomen

De militaire vakbond VBM, een van de grootste defensievakbonden van het land, is niet verbaasd over de snoeiharde conclusies die worden getrokken in het rapport over de evacuatie van zowel Nederlandse als Afghaanse medewerkers van ministeries vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul in 2021. „Wij hebben bij het kabinet meermaals aan de bel getrokken over de ernst van de situatie, maar met deze signalen is niets gedaan”, zegt VBM-voorzitter Jean Debie.