Utrecht wil goederenvervoer over water hoofdrol geven

Utrecht wil dat goederenvervoer over water de komende decennia een veel belangrijker rol gaat spelen. De provincie zal bijvoorbeeld de materialen voor de bouw van 165.000 woningen tot 2040 zoveel mogelijk over water laten aanvoeren. Bij aanbestedingen zou transport door de binnenvaart een voorwaarde moeten zijn en de eeuwenoude waterinfrastructuur moet worden hersteld, zei de Utrechtse gedeputeerde André van Schie vrijdag op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) in Utrecht.