Kabinet dacht onvoldoende na over Afghaanse tolken in gevaar

In de periode voorafgaand aan de machtsovername van Kabul door de taliban in augustus 2021 is in Nederland onvoldoende nagedacht over wie gevaar zou lopen en geëvacueerd moest worden. De taliban rukten snel op in het land en de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad probeerde meer urgentie over te brengen aan de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie om Afghaanse tolken en lokaal personeel over te brengen naar Nederland. De voorbereidingen bleven achter en de evacuatie van deze mensen liep spaak toen Kabul sneller viel dan iedereen had verwacht.