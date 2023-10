Rechtszaak over faciliteren moord advocaat Derk Wiersum begint

In de rechtbank in Amsterdam begint vrijdag een omvangrijk strafproces tegen tien mannen die verdacht worden van onder meer betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. De twee schutters zijn in hoger beroep al veroordeeld, deze groep verdachten zou de moord gefaciliteerd en georganiseerd hebben. Onder hen is Anouar T., een familielid van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, en Krystian M., de man die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als opdrachtgever van de moord op Peter R. de Vries.