Kerkrade gaat nog eens tweehonderd extra Oekraïense vluchtelingen opvangen in een nieuwe crisisnoodopvang. De Limburgse gemeente reageert hiermee op dringende oproepen van het kabinet en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De opvang gaat over enkele weken open en blijft maximaal twee jaar in gebruik.