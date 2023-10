De huisartsenpraktijk waar de man werkte die donderdag in het Erasmus MC werd doodgeschoten, heeft donderdag bedankt voor het medeleven. „Zoveel kaarten, bloemen, steunbetuigingen en blijken van medeleven uit het hele land zijn hartverwarmend en bieden troost in deze moeilijke, heftige periode”, laat Gezondheidscentrum Katendrecht in Rotterdam weten.