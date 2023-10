De verkoop van het aantal nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal van dit jaar gehalveerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april, mei en juni kregen 3300 nieuwbouwwoningen een eigenaar, dat is 56,2 procent minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Volgens het statistiekbureau is het de grootste daling sinds het begin van de metingen acht jaar geleden.