Demissionair woonminister Hugo de Jonge wil per 1 januari 2025 strengere milieuregels voor nieuw te bouwen woningen, kantoren en andere gebouwen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. In de praktijk moeten bouwers daardoor schonere bouwmaterialen gaan gebruiken, zoals schoner staal of baksteen. Ook worden de verschillende regionale eisen naar één landelijke norm getrokken.