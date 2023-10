Voor de derde keer is er een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG). Meer dan veertig Europese staatshoofden en regeringsleiders komen donderdag naar de Zuid-Spaanse stad Granada. Oorspronkelijk was het forum bedoeld om het belaagde Oekraïne en andere buren aan de Europese borst te drukken, maar over dat land en het conflict daar hoor je in de aanloop naar de top verrassend weinig.