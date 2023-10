Schotse nationalisten hebben bij de politie aangifte gedaan tegen de Britse premier Rishi Sunak na zijn opmerkingen over Nicola Sturgeon, de voormalige eerste minister van Schotland, tijdens een toespraak op het congres van zijn Conservatieve Partij in Manchester. De nationalisten vinden dat de premier zich mengt in een lopend onderzoek naar mogelijke misstanden in Schotland, melden Britse media.