Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt bestaan NSDAP-kaart Bernhard

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft het bestaan van de NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard woensdagavond desgevraagd bevestigd, nadat de NOS en NRC een scan van de kaart hadden gepubliceerd. Historicus Flip Maarschalkerweerd, tevens oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief, meldde het bestaan van de kaart in NRC en in zijn boek De Achterblijvers. Hij vond de kaart naar eigen zeggen in het privéarchief van de prins dat hij na zijn overlijden moest inventariseren.