Rutte: Geen onderzoek overheid naar NSDAP-verleden prins Bernhard

Een door de overheid geleid onderzoek naar het verleden van prins Bernhard bij de partij van Adolf Hitler is niet nodig, vindt Mark Rutte. Alle benodigde informatie is namelijk openbaar, redeneert de demissionair premier, en het is aan historici om hier onderzoek naar te doen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en Kamerleden van D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA vinden zo’n onderzoek juist wel nodig.