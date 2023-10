Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) stelt het voorgenomen verbod vanaf 5 oktober op de zogeheten bodemberoerende visserij voor een deel van de Voordelta uit. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat ze op deze wijze gevolg gaat geven aan een motie van BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas waarin om uitstel van de maatregel is gevraagd.