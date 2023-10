De politie heeft woensdagmiddag vier mannen aangehouden voor de steekpartij in een supermarkt aan de Churchilllaan in Den Bosch. Drie van hen zijn gearresteerd in een woning aan de Generaal Rosslaan in de Brabantse hoofdstad, op een paar honderd meter van de supermarkt. De man die als eerste werd opgepakt werd elders gearresteerd, waar precies is niet bekendgemaakt.