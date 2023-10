Voor het halen van duurzame doelen mogen bedrijven met elkaar samenwerken. Dat is de kern van een nieuwe regel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder wil namelijk niet dat de concurrentieregels „onnodig in de weg staan” bij inspanningen in het bedrijfsleven voor vergroening, bijvoorbeeld op het gebied van recycling van afval of het verminderen van de CO2-uitstoot.