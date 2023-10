Effect emissiearme stal nu ook voor varkens en pluimvee verworpen

Het is onzeker of een zogenoemde emissiearme stal voor varkens of pluimvee wel echt leidt tot minder stikstofuitstoot. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Vorig jaar haalde de hoogste bestuursrechter al een streep door het effect van dezelfde emissiearme stallen voor melkvee. Volgens de Raad van State wordt de werkelijke stikstofuitstoot in een emissiearme stal waarschijnlijk onderschat, aangezien het onzeker is of deze stallen in de praktijk doen wat ze beloven.