Eindhovens universiteitsblad: bestuur beperkt persvrijheid

Op de website van het universiteitsblad Cursor van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is dinsdagavond een deel van de artikelen niet te lezen. De homepage van het blad staat „op zwart”, meldt de redactie in een verklaring, omdat de redactieleden zich naar eigen zeggen al langere tijd beperkt voelen in hun journalistieke vrijheid. „Als triest slotstuk daarvan - en tot onze grote ontsteltenis - is vandaag hoofdredacteur Han Konings per direct uit zijn functie ontheven”, aldus de verklaring.