Tientallen jaren geleden was een automatische versnellingsbak in een personenauto nog allesbehalve gemeengoed. Automaten werden alleen besteld door mensen die zich een model in een hogere prijsklasse konden veroorloven. Tegenwoordig verlaat de meerderheid van de nieuwe auto’s de dealer met automaat. Maar wie zijn rijbewijs wil halen, moet nog steeds leren schakelen.