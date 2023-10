Rusland is niet van plan een proef met een kernbom te houden. Volgens de machthebbers is Moskou niet afgestapt van het moratorium op kernproeven en blijven de afspraken van kracht. Het Kremlin verwerpt ook de suggestie van een Russische staatstelevisiezender dat de Russen een kernbom in Siberië tot ontploffing zouden moeten brengen als waarschuwing aan het Westen.