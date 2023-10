Aanpak toeslagfraude moest ‘onmogelijke’ 15 miljoen extra opleveren

De bestrijding van fraude met de kinderopvangtoeslag moest in 2011 25 miljoen euro opleveren. Dit besluit is doorgedrukt, terwijl de verantwoordelijke Belastingdienst had aangegeven maximaal 10 miljoen euro te kunnen ophalen bij fraudeurs. De parlementaire enquêtecommissie die het fraudebeleid in de afgelopen twee decennia ontleedt, is in haar onderzoek de extra ‘taakstelling’, zoals zo’n bedrag in Haags jargon heet, tegengekomen. Dat werd duidelijk tijdens het verhoor van de voormalige topman van de Belastingdienst.