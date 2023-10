FrieslandCampina hoeft een klant in Thailand toch geen nabetaling te doen van omgerekend 58 miljoen euro. Dat heeft het gerechtshof voor Handelszaken in Thailand geoordeeld. Een lagere rechter oordeelde twee jaar geleden dat het zuivelconcern vermeende schade van die klant wel moest vergoeden. Maar daartegen ging FrieslandCampina in beroep.