Belastingdienst besprak risico’s verfoeid antifraudesysteem niet

In het weekend waarin de top van de Belastingdienst besloot om een uiterst omstreden en onwettig risicomodel versneld in te voeren in de strijd tegen fraude, zijn de mogelijke consequenties hiervan niet besproken. Peter Veld, indertijd de hoogste baas bij de Belastingdienst, gaf goedkeuring voor dit antifraudesysteem dat na het ‘kroningsweekend’ in april 2013 is ingevoerd. Het model zou eigenlijk pas in september in gebruik worden genomen.