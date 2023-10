Belastingdienst voerde in een weekend haastig fout risicomodel in

Ambtenaren van de Belastingdienst hebben in 2013 een omstreden risicomodel om fouten en fraude met toeslagen op te sporen in een paniekerig weekeinde met bijna een half jaar naar voren gehaald. Het zogenoemde risicoclassificatiemodel, dat al jaren niet meer gebruikt wordt, was daardoor onvoldoende getest: er is geen proef mee uitgevoerd en waarborgen bleven uit. Het systeem kon ertoe leiden dat mensen pas maanden later de toeslagen kregen dan wanneer ze er recht op hadden. Vanwege het gebruik van de dubbele nationaliteit in dit model kreeg de Belastingdienst later een recordboete van de privacywaakhond.