Een nieuwe crisisorganisatie staat voortaan klaar om binnen 48 uur de leiding te nemen als er ooit weer een pandemie uitbreekt in Nederland zoals in 2020 gebeurde. „We dachten destijds dat we goed voorbereid waren, maar eerlijk gezegd waren we dat niet”, zei demissionair zorgminister Ernst Kuipers bij de lancering van de zogenoemde Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI).