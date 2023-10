Dijksma: doorstroom Oekraïners stokt door tekort aan opvangplekken

De doorstroom van Oekraïense vluchtelingen vanuit Utrecht naar opvanglocaties elders in het land stokt. Hierdoor is de ’hub’ in de Jaarbeurs - waar veel Oekraïners zich bij aankomst in Nederland als eerste melden - overvol. De zorgen van burgemeester Sharon Dijksma en de veiligheidsregio zijn groot omdat de toestroom van Oekraïners naar Nederland sinds de afgelopen maand flink is toegenomen. „De hub zakt door zijn hoeven”, aldus Dijksma maandagmiddag in de opvanglocatie.