Het WTC-complex in Leeuwarden dient vanaf dinsdag weer als tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is extra crisisnoodopvang dringend noodzakelijk om te voorkomen dat er later deze week vluchtelingen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, aldus de gemeente Leeuwarden.