De rechtbank in Amsterdam heeft maandag vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 35-jarige Limburger Randy F. in de misbruikzaak die door een aflevering van Klokhuis aan het licht kwam. Hij verleidde en manipuleerde jonge kinderen van 7 tot 12 jaar om hem talloze seksvideo’s en naaktfoto’s te sturen. Het vonnis is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.