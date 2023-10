Een echtpaar en hun hond zijn in een natuurpark in de Canadese provincie Alberta gedood door een grizzlybeer. Canadese media meldden in het weekeinde dat er een noodoproep was verzonden, maar hulpverleners konden als gevolg van slechte weersomstandigheden alleen te voet naar de plek waar de oproep vandaan kwam. Toen die er zaterdag na vele uren later aankwamen, vonden ze de slachtoffers.