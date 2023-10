Amsterdam maakt zich klaar voor het invoeren van de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De maatregel gaat pas op 8 december in, maar vanaf maandag worden er al bijna 5000 nieuwe snelheidsborden neergezet, 170 verkeerslichten afgesteld en andere „infrastructurele maatregelen” genomen, aldus de gemeente. Ook start de stad met een campagne met de slogan ‘30 doen we voor elkaar’.