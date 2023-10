In de eerste handelsweek van de nieuwe beursmaand oktober zal de aandacht van beleggers vooral uitgaan naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Ook komen de landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland weer bij elkaar voor een besluit over de olieprijzen. En het is interessant om de gasprijzen in de gaten te houden. Deze week is de eerste week na het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.