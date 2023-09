In een woning aan de Woudstraat in Leeuwarden is vrijdagavond een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de bom veiliggesteld en neemt die mee, meldt een woordvoerder van de politie. Hij verwacht dat bewoners van omliggende huizen, die waren ontruimd, snel kunnen terugkeren.