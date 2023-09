FNV vindt dat kabinet naar ‘nijpende armoede’ moet kijken

Vakbond FNV reageert verbolgen op het negatieve advies van het demissionaire kabinet over de plannen van de Tweede Kamer voor koopkrachtverbetering. „Wat een armetierig zootje”, stelt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. „Daar waar de Kamer wél verantwoordelijkheid neemt en een stapje in de goede richting zet, probeert dit demissionaire kabinet het zielige gezicht te redden. Niet meedenken, maar problemen opwerpen. Zorgen over het vestigingsklimaat, niet over de nijpende armoede.”