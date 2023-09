De NS mag in de toekomst alleen een hoger tarief in de spits vragen als andere opties om te spits te verlichten niet werken. Dat staat in het nieuwe contract dat de spoorvervoerder voor de komende jaren sluit. Over de voorgenomen spitsheffing was veel ophef: reizigers zouden tot wel 2,50 euro meer gaan betalen voor een treinkaartje in de spits, terwijl lang niet iedereen een trein eerder of later kan nemen.