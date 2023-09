Burgemeester Aboutaleb bij bijeenkomsten in wijk en bij huisarts

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is vrijdagmiddag op het Heiman Dullaertplein in zijn stad, waar donderdag een 32-jarige verdachte zijn buurvrouw en haar dochter neerschoot. Beiden overleefden de schietpartij niet. In een pand aan de Looiershof, dichtbij het plein, is een opvang ingericht voor geschrokken wijkbewoners. Er is ook een bijeenkomst voor kinderen, aldus de gemeente. Aboutaleb gaat bij de opvang op bezoek.