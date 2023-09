Een man met een half geladen vuurwapen is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op Schiphol Plaza, het winkelcentrum op de luchthaven Schiphol. Half geladen betekent dat er kogels in het vuurwapen zaten en dat ermee geschoten kon worden, legt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee uit. De verdachte toonde samen met een andere man „verdacht gedrag”. Ook de andere man is opgepakt.