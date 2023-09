De politie in Rotterdam verwacht dat het tijd gaat kosten voor er meer gezegd kan worden over de „zeer impactvolle gebeurtenissen” van donderdag, waarbij drie mensen zijn doodgeschoten. De politie is volgens een woordvoerster gestart met een groot onderzoek naar de 32-jarige verdachte, die volgens de politie verantwoordelijk is voor de twee schietpartijen en de brandstichtingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging.