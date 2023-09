De Provinciale Staten in Limburg stemmen in met het betalen van de extra kosten voor de Maaslijn. De regering heeft een besluit over de treinverbinding uitgesteld en betaalt ook de extra kosten nog niet, maar om het project toch te laten doorgaan, wil de provincie voorlopig de extra kosten betalen. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekendgemaakt.