De inflatie in de eurozone is in september afgezwakt tot 4,3 procent op jaarbasis, van 5,2 procent in augustus. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. De minder hoge inflatie is vooral te danken aan de gedaalde energieprijzen vergeleken met vorig jaar. Een jaar geleden schoten de energieprijzen nog de hoogte in door de oorlog in Oekraïne en de sterk geslonken gasleveringen van Rusland aan Europa.