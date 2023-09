De jaarlijkse investeringen van de Europese Unie in schone energie moeten tegen 2030 aanzienlijk stijgen als de energiesector in 2050 wereldwijd op netto nul CO2-uitstoot wil uitkomen. Die oproep doen het Internationaal Energie Agentschap (IEA), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Investeringsbank (EIB) in Parijs, waar een internationale conferentie over de energietransitie plaatsvindt.