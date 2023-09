Zo’n negentig kunstwerken uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam zijn vanaf vrijdag te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het gaat om topstukken als De toren van Babel van Pieter Bruegel, La petite danseuse de quatorze ans van Edgar Degas en de pas gerestaureerde Infinity Mirror Room - Phalli’s Field (Floor Show) van Yayoi Kusama.