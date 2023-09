Het politieonderzoek is donderdagavond nog in volle gang bij het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven, waar een 32-jarige man eerder op de dag een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter neerschoot. De vrouw stierf ter plekke, het meisje overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.